Северодвинск, Архангельская область, , 13:37 — REGNUM Мэр Северодвинска Игорь Скубенко стал жертвой сетевых мошенников. Об этом он сообщил на своей странице «Вконтакте».

Игорь Скубенко Severodvinsk.info

"Друзья, меня взломали. От моего имени распространены рассылки с просьбой перевода денежных средств. Ничего не переводите, это мошеннические действия. Сейчас со взломом страницы проблема устранена», — написал чиновник в соцсети.

Судя по комментариям, на удочку мошенников никто не попался.

«А я денег всё равно бы не дал, просил вас помочь с трудоустройством, вы обещали, но видно работы пока нет, а пенсии тоже нет, соответственно нет денег», — написал один из подписчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани от действий злоумышленников пострадала 58-летняя женщина, которая в надежде заработка с помощью инвестиций лишилась около 900 тыс. рублей.