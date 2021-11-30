Париж, 30 ноября 2021, 13:36 — REGNUM Согласно оценке статистической службы Европейского союза Евростат, уровень инфляции в зоне евро в ноябре достиг рекордного уровня, составив 4,9% в годовом исчислении, сообщает Le Figaro.
Евростат никогда не регистрировал такие показатели.
В октябре уровень инфляции в 19 странах ЕС составил 4,1% в годовом исчислении.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным национального института статистики и экономических исследований INSEE, население Франции продолжит расти до 2044 года.
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