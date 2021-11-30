Москва, , 13:36 — REGNUM Рано или поздно ипотечный рынок в России ждёт коррекция, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев, комментируя прогноз ЦБ РФ.

Ипотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Активный рост за последние годы привел к тому, что возникает опасность перегрева. ЦБ РФ сейчас пытается различными мерами замедлить темпы роста ипотечного рынка.

Рост ключевой ставки, ужесточение условий получения ипотеки, если не сразу, то со временем скажутся на спросе на ипотеку.

Сохраняющийся высокий спрос основывается на том, что российские граждане пытаются успеть взять ипотеку пока ещё на более приемлемых условиях.

Если политика Центробанка будет продолжена, то ипотека будет не такой привлекательной и, безусловно, спрос на ипотеку упадёт», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России к 2026−2030 годам может произойти резкое падение спроса на ипотеку, считают в Центробанке.

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