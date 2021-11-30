Донецк, , 13:35 — REGNUM Открытие Русского дома состоялось во вторник, 30 ноября, в Донецке. Об этом 30 ноября рассказал глава автономной некоммерческой организации «Русская гуманитарная миссия» (РГМ) Сергей Шевчук.

Флаги России и ДНР

«Сегодня в Донецке состоялось открытие Русского дома, который должен стать своеобразной площадкой для коммуникаций, для работы с общественными организациями, молодежью, неравнодушных людей к России», — приводит его слова ТАСС.

Также Шевчук добавил, что главной задачей Русского дома будет реализация гуманитарных, образовательных, культурно-просветительских программ и уточнил, что его возглавит представитель Донецка.

«Русский дом — это некий купол, который будет объединять различные общественные организации», — отметил глава «Русской гуманитарной миссии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что силовики Украины за последние сутки один раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР).