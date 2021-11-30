Курган, 30 ноября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В Курганской области студенты колледжей, техникумов и вузов с 1 декабря переходят на очный формат обучения. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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При этом образовательные организации обязаны будут, как и прежде, соблюдать все меры безопасности, согласно требованиям Роспотребнадзора, проводить термометрию на входе, обработку рук антисептиком, проветривание и дезинфекцию помещений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, студенты профессиональных образовательных учреждений в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе были переведены с 22 октября на смешанную форму обучения: практические занятия у ребят проходили в очном режиме, теоретические — дистанционно.