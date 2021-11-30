Чита, , 13:34 — REGNUM В Чите сотрудники уголовного розыска совместно со следователями регионального СУ СК установили подозреваемую в убийстве новорожденного. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает сайт ГУ МВД РФ по Забайкальскому краю.

Мусорка во дворе ИА REGNUM

Преступление было совершенно в декабре 2020 года: тело младенца в мусорном баке нашел дворник. Это скучилось во дворе дома по улице Усуглинская. Полицейскими совместно со следователями проводились масштабные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление личности женщины, родившей ребенка.

Полицейскими опрошены все жители близлежащих многоэтажек и частного сектора. Для проведения необходимых экспертиз отобраны биологические материалы у более чем 1500 женщин. В результате проведенных экспертиз личность подозреваемой установлена. Ею оказалась 28-летняя жительница Читы.

Она доставлена в Следственное управление СК России по Забайкальскому краю для проведения следственных действий. Читинка воспитывает еще двоих несовершеннолетних детей, ее семья не состояла на профилактических учетах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске на днях осудили мужчину и женщину за убийство младенца. Граждане нанесли семимесячному мальчику телесные повреждения, от которых он скончался. После этого они выбросили тело ребёнка в реку Миасс.

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