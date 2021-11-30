Санкт-Петербург, , 13:40 — REGNUM Последняя в навигацию 2021 года разводка Литейного моста в Петербурге была перенесена из-за большого количества выпавших осадков. Мост не смогли развести в ночь на 30 ноября. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, сообщил директор СПб ГБУ «Мостротрест» Андрей Кочин 30 ноября.

Литейный мост Руслан Шамуков © ИА REGNUM

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«Из-за снеговой нагрузки механизмы не справились, и автоматика не дала нам развести», — отметил Андрей Кочин.

Литейный мост не справился с разводкой не из-за нехватки мощности оборудования. Причиной стало то, что защитные датчики не дали ввести оборудование в неконтролируемый режим.

Директор «Мостотреста» также отметил, что из-за того, что не удалось развести мост, акваторию Невы не может покинуть одно судно, которое находится между Большеохтинским и Литейным мостом. Поэтому последняя разводка состоится в ночь с 30 ноября на 1 декабря. Планируется развести Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты для того, чтобы благополучно выпустить судно в пространство Финского залива.

Разводка мостов будет осуществлена ночью согласно установленному графику. Если погодные условия опять станут препятствием для ее осуществления, разводка мостов снова будет перенесена на другой день.

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