Ярославль, 30 ноября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Ярославле за три дня заморозков в травмпункт из-за непогоды попали 142 жителя города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Травмпункт в Ярославле

Всего за период с 26 по 28 ноября в больницу имени Соловьёва в травмпункт обратилось 142 человека, которые упали на лице во время гололёда.

Из них 5 человек были госпитализированы, ещё один отпущен на лечение амбулаторно — ему на голову упала сосулька. 15 человек были отправлены на дополнительную диагностику травм.

30 ноября региональный гидрометцентр вновь обещает заморозки к вечеру, а следовательно, улицы города снова обледенеют.