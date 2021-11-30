Волгоград, 30 ноября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Пассажиры самолёта, летевшего из Нижневартовска в Минеральные Воды и экстренно приземлившегося в Волгограде, отправлены к месту назначения резервным бортом. Об этом журналистам 30 ноября сообщила специалист по связям с общественностью ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова.

Аэропортволгоград.рф Международный аэропорт Волгоград

«Пассажиры вылетели резервным бортом в Минеральные Воды в 11:41», — цитирует Голодову ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет с 75 пассажирами на борту вынужденно приземлился по технической причине в аэропорту Волгограда утром 30 ноября.