Ставрополь, 30 ноября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. На Ставрополье назначен еще один заместитель правительства. На пост вице-премьера утвержден Денис Давыдов. Он уроженец Волгоградской области и со Ставропольем его связывет лишь то, что в 2021 году он был кандидатом от края на выборах в Государственную думу восьмого созыва. В думу он не прошел, а вот в правительство Ставрополья попал.

Флаг Ставропольского края

Как говорится в сообщении органа власти на странице в Instagram, Давыдов в качестве вице-премьера будет курировать вопросы молодёжной политики, культуры и туризма в Ставропольском крае.

О новом назначенце известно, что ему 32 года, он уроженец поселка Волгодонской Волгоградской области. После окончания Российского государственного аграрного университета — Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева по специальности «ученый агроном» Денис Давыдов на протяжении семи лет возглавлял координационный совет всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».

Напомним, на Ставрополье с сентября 2021 года были назначены несколько новых вице-премьеров. Две недели назад, в частности, был назначен Олег Лавров, до этого являвшийся депутатом Государственной думы VII созыва от ЛДПР. Как и Денис Давыдов, он ранее не работал на Ставрополье.