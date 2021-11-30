30 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили мнение президента Сербии о том, почему Европа стремится выдавить Россию со своего газового рынка.

Елизавета Коробова, , 15:20 — REGNUM Заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что Россию выживают с газового рынка Европы из-за давления США в условиях дефицита топлива в Старом Свете, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 30 ноября в социальной сети Facebook.

Российский газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вспоминается анекдот. Сын: «Папа. Я бежал за трамваем и сэкономил три копейки». Отец в ответ: «Сынок, в следующий раз беги за машиной такси — сэкономишь полтинник», — пишет Сергей З.

Многие пользователи пришли к выводу, что стремление Европы убрать со своего газового рынка представителей России — это настоящий абсурд, потому что Россия предлагает самые выгодные для ЕС расценки и обладает практически безграничными возможностями для поставки голубого топлива.

«Самая большая глупость Европейского союза — это выталкивание Газпрома с европейского рынка. С экономической точки зрения данные действия нельзя ничем оправдать. Тут налицо очевидная политика», — считает Юрий А.

Некоторые комментаторы отмечают, что этой абсурдной ситуацией успешно пользуются другие европейские страны, которые выгодно перепродают российский же газ тем, кто не желает покупать его напрямую у России.

«А потом мы удивляемся, откуда у Венгрии столько газа, что они его могут Украине продать дешевле российского. Там у них такой дикий междусобойчик, что нормально бизнес вести в ЕС не получится. Они конкретно сошли с ума. Одни мазохизмом занимаются, другие на этом зарабатывают», — указывает Ефим К.

Газопровод «Северный поток» Gazprom.ru

Часть людей полагает, что если Россия самостоятельно откажется от поставок газа тем странам, которые этого не хотят, то всем от этого станет только лучше, как и народу Российской Федерации.

«А может быть, России самой перекрыть вентиль, без шантажа? Типа если не хотите, то и не надо, сами будем своим газом пользоваться», — предлагает Сергей Г.

Ряд пользователей указывает на то, что США всячески пытаются разорвать отношения России и Европы и этому необходимо сопротивляться, потому что Америка никогда не насытится.

«Кое-где боятся, что другие страны восстановят свою экономику, и давить на них станет напрасным занятием. Всё, что нужно для сохранения мира на Земле, — это дать возможность наиграться давно уже взрослому ребёнку в первенство над всеми, но он такой ненасытный… чем больше уступать, тем он злее… а тут вся русская нефть сквозь пальцы потекла, и газ просто так улетает… обидно же», — пишет Sija T.

Отдельные комментаторы отмечают, что Сербия, конечно, встала на сторону России в данном вопросе и сопротивляется трендам Западной Европы, но всё это происходит за счёт бюджета Российской Федерации.

Президент Сербии Александр Вучич и президент России Владимир Путин на переговорах в Сочи Kremlin.ru

«Опять идут подарки для друганов, умеющих ездить по ушам. Очередная информационная помощь от Белоруссии до Сербии, от которой толку ноль. При этом российские граждане поддерживают белорусских и сербских, поднимая себе пенсионный возраст», — отмечает Андрей К.

Напомним, 29 ноября президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире TV Pink о том, что Россию выживают с газового рынка Европы из-за давления США в условиях дефицита топлива в Старом Свете.