Орешкин назвал три сценария влияния «Омикрона» на мировую экономику
Москва, 30 ноября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Новый штамм коронавируса «Омикрон» повысил неопределенность на рынках, есть три базовых сценария, что сейчас может произойти с мировой экономикой, заявил 30 ноября помощник президента России Максим Орешкин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Второй сценарий, добавил он, это «Ложная тревога». Новые штаммы и раньше появлялись, несли в определенные риски, но о них «быстро забывали», отметил Орешкин.
Как сообщало ИА REGNUM, на юге Африки ранее выявили новый вариант коронавируса, который получил название «Омикрон». Во Всемирной Организации Здравоохранения указали, что «Омикрон» недостаточно изучен, и пока рано делать выводы о том, что он может быть опаснее варианта «Дельта». Однако информация о нём уже успела вызвать потрясение на финансовых рынках.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»
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