Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 30 ноября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик 30 ноября направляется с визитом в Москву, где встретится с представителями компании «Газпром» и обсудит с ними поставки газа в Республику Сербскую. Об этом Додик заявил 29 ноября в эфире телеканала РТРС.

Kremlin.ru Милорад Додик и Владимир Путин на встрече

Додик напомнил, что во время визита в Москву он встретится также с президентом России Владимиром Путиным. На повестке переговоров с российским лидером будет в том числе строительство газопровода от города Рача в Сербии в сторону Баня-Луки, отметил он.

«У нас уже есть договоренность, которую мы достигли еще во время обсуждения «Турецкого потока». Теперь созданы условия для того, чтобы мы продвинулись в этом направлении», — рассказал Додик.

По его словам, Республика Сербская уже подписала несколько важных договоров с «Газпромом», в соответствии с которыми российская компания будет владеть 60% этого газопровода, но при этом она будет гарантом кредитов, которые банки выделят на реализацию проекта.

«Наша проблема в том, что Сараево не дает разрешение на то, чтобы эта газовая коннекция перешла из Сербии через Дрину и пошла дальше в сторону Баня-Луки. Мы ждем этого разрешения», — добавил Додик.

Он рассказал, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсуждал этот вопрос с представителями Сараево, но прогресс так и не был достигнут. С другой стороны, когда в БиГ обсуждался проект строительства газопровода из Азербайджана, Додик тут же письменно дал на него согласие, напомнил он.

Напомним, что в Сербии заработал участок газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ транспортируется в Венгрию.