Стокгольм, , 13:31 — REGNUM 30 ноября запланированные мероприятия по смене власти в Швеции с приходом нового кабинета министров во главе с Магдаленой Андерссон проходят в штатном режиме, и вскоре она официально вступит в должность. После заседания Риксдага, на котором Андерссон выступила с программной речью, к журналистам SVT подошел лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон, чтобы поделится своим мнением насчет происходящего.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

«Все как всегда — все идет своим чередом. У них было семь лет, чтобы добиться изменений, они этого не сделали. Теперь они ходят все осуществить за несколько месяцев в течение своего прока полномочий, что представляется невероятным. Больших надежд на улучшение ситуации я не испытываю», — резюмировал Окессон политику «Социал-демократов» за последние годы.

«Вы испытываете доверие к новым министрам, которых представила Андерссон?», — спросили журналисты.

«Мы еще не успели провести анализ, но я отмечаю, что, например, Морган Йоханнсон остался, Андерс Игеман остался, Томас Энерот остался. Это три самые противоречивые назначения, по моему мнению», — ответил Окессон.

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