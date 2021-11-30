Берлин, , 13:26 — REGNUM Военная активность России на границе с Украиной даёт повод для беспокойства. Об этом 30 ноября перед отлётом в Ригу на встречу глав МИД стран Североатлантического альянса заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Хайко Маас Gregor Fischer

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Он заявил о росте числа нарушений перемирия в Донбассе и препятствовании работы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в регионе. Маас указал на необходимость предпринять шаги по деэскалации ситуации, однако считает, что это возможно только посредством диалога.

«Я не устану подчеркивать, что дверь для таких переговоров с Россией по-прежнему открыта», — цитирует ТАСС главу германского ведомства.

Маас также предупредил, что в случае агрессивных действий в отношении Украины России придётся поплатиться.

«За любую форму агрессии России придется заплатить высокую цену», — подчеркнул он, добавив, что «поддержка НАТО Украины нерушима, а её независимость, территориальная целостность и суверенитет не подлежат обсуждению».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что «агрессия России» против Украины будет иметь для Москвы «высокую цену и политические и экономические последствия». Он добавил, что Россия ведёт себя на границе с Украиной так, что у НАТО это вызывает беспокойство. Генсек альянса призвал Москву «к деэскалации и снижению напряжённости», поскольку якобы российское вооружение и войска слишком сконцентрированы вдоль украинской границы.