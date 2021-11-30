Кемерово, , 13:27 — REGNUM Необходимо продолжать постоянный поиск людей в завалах на кузбасской шахте «Листвяжная» и создать резерв отделений спасателей. Об этом во время заседания оперштаба по ликвидации последствий аварии на шахте в Кемеровской области сказал врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Бурильная установка. Шахта «Листвяжная» Пресс-служба правительства Кузбасса

Он подчеркнул, что для недопущения затопления всех горных выработок шахты необходимо производить постоянную откачку в главном водоотливе, а также мониторить рудничную атмосферу как методом внешнего забора проб, так и внутри шахты.

Напомним, в шахте «Листвяжная» в настоящее время ведётся бурение трех скважин с поверхности для последующей подачи инертных газов. Обследовано 36 километров горных выработок. К реагированию привлечено 174 человека и 25 ед. техники.

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