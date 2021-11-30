Кемерово, 30 ноября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Необходимо продолжать постоянный поиск людей в завалах на кузбасской шахте «Листвяжная» и создать резерв отделений спасателей. Об этом во время заседания оперштаба по ликвидации последствий аварии на шахте в Кемеровской области сказал врио главы МЧС РФАлександр Чуприян.

Пресс-служба правительства Кузбасса Бурильная установка. Шахта «Листвяжная»

Он подчеркнул, что для недопущения затопления всех горных выработок шахты необходимо производить постоянную откачку в главном водоотливе, а также мониторить рудничную атмосферу как методом внешнего забора проб, так и внутри шахты.

Напомним, в шахте «Листвяжная» в настоящее время ведётся бурение трех скважин с поверхности для последующей подачи инертных газов. Обследовано 36 километров горных выработок. К реагированию привлечено 174 человека и 25 ед. техники.