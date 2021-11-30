Москва, 30 ноября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Отдельную встречу с председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным проведёт 30 ноября президент России Владимир Путин. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам.

Kremlin.ru Андрей Костин

Он отметил, что встреча с Костиным запланирована после участия президента в форуме «Россия зовет!» в формате онлайн. Ожидается, что на форуме Путин содержательно выступит, даст оценку текущего состояния российской экономики, социальной сферы. Затем будут вопросы и комментарии участников.

«По завершению форума президент имеет ввиду провести отдельную встречу с Костиным», — сообщил Песков.

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