Москва, , 13:23 — REGNUM Бронирования на зимних туристических курортах России идут активно, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Подъемника в Шерегеше Администрация правительства Кемеровской области

Она напомнила, что в России начинается туристический сезон.

«Мы видим, что бронирования на зиму идут очень активно, в первую очередь, конечно же, на новогодние праздники. Традиционно особой популярностью пользуются активные виды зимнего отдыха, особенно горные лыжи, сноуборд», — приводит слова Догузовой сайт правительства России.

По данным руководителя Федерального агентства по туризму, наиболее популярны предстоящей зимой будут Красная Поляна, Архыз, Домбай и Приэльбрусье, Хибины (Мурманская область), гора Белая на Урале, «Горный воздух» на Сахалине и Шерегеш (Кемеровская область).

Глава Ростуризма отметила, что в Шерегеш организованы еженедельные чартерные рейсы с доступными ценами.

Догузова добавила, что горнолыжные курорты России в период новогодних праздников будут загружены на 100%.