Цхинвал, , 13:23 — REGNUM В сёлах Южной Осетии в ноябре зафиксировали новую вспышку африканской чумы свиней (АЧС). Об этом 30 ноября агентству «Рес» сообщил начальник Управления ветеринарии минсельхоза республики Ацамаз Тедеев.

Свиньи U.S. Department of Agriculture

Он сообщил, что за последнее время в сёлах Бикар, Бузала и Чдилет умерли более 30 свиней после заражения чумой.

«Где выявлена АЧС, введён карантин. Кроме того, запрещён вывоз живых свиней из данных населённых пунктов, а также вывоз свинины, других видов сельхозживотных и мясомолочной продукции», — сказал Тедеев.

Он сообщил, что на дорогах между сёлами устанавливают дезинфекционные барьеры. Трупы умерших животных утилизируют специальным образом. Население призывают отказаться от выгула свиней.

Стоит отметить, что ранее вспышка АЧС в Южной Осетии была в июле. Тогда её удалось погасить к октябрю. Эта болезнь среди животных часто начинает распространятся в районах, которые граничат с Грузией. Ранее в КГБ Южной Осетии отмечали, что подозревают грузинский Центр общественного здравоохранения им. Р. Лугара в причастности к этим вспышкам инфекции.