В Южной Осетии зафиксировали новую вспышку африканской чумы свиней
Цхинвал, 30 ноября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В сёлах Южной Осетии в ноябре зафиксировали новую вспышку африканской чумы свиней (АЧС). Об этом 30 ноября агентству «Рес» сообщил начальник Управления ветеринарии минсельхоза республики Ацамаз Тедеев.
Он сообщил, что за последнее время в сёлах Бикар, Бузала и Чдилет умерли более 30 свиней после заражения чумой.
«Где выявлена АЧС, введён карантин. Кроме того, запрещён вывоз живых свиней из данных населённых пунктов, а также вывоз свинины, других видов сельхозживотных и мясомолочной продукции», — сказал Тедеев.
Он сообщил, что на дорогах между сёлами устанавливают дезинфекционные барьеры. Трупы умерших животных утилизируют специальным образом. Население призывают отказаться от выгула свиней.
Стоит отметить, что ранее вспышка АЧС в Южной Осетии была в июле. Тогда её удалось погасить к октябрю. Эта болезнь среди животных часто начинает распространятся в районах, которые граничат с Грузией. Ранее в КГБ Южной Осетии отмечали, что подозревают грузинский Центр общественного здравоохранения им. Р. Лугара в причастности к этим вспышкам инфекции.