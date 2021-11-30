Париж, , 13:21 — REGNUM По данным национального института статистики и экономических исследований INSEE, население Франции продолжит расти до 2044 года, сообщает Le Figaro.

Женщина в маске во Франции (сс) Patrice CALATAYU

Согласно исследованию, население Франции достигнет 69,3 млн жителей в 2044 году.

К 2040 году, прогнозы экспертов рисуют «неизбежный» сценарий продолжающегося старения населения Франции.

Менее чем через 50 лет, к 2070 году во Франции будет проживать 68,1 млн человек. Для сравнения в настоящее время во Франции проживает 67,4 млн человек, но с совсем другой возрастной пирамидой.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным INSEE, опубликованным 30 ноября, ВВП Франции вырос на 3% в третьем квартале.

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