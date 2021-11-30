Киев, 30 ноября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Украинские предприниматели прошагали маршем по центру Киева от здания Верховной рады до офиса президента Украины Владимира Зеленского, требуя «не давить на бизнес», а также принять ряд законопроектов по поддержке предпринимательства, и продолжили там свою протестную акцию.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

Как отмечает РИА Новости, в шествии и митинге принимало участие порядка тысячи представителей украинского бизнеса, требовавших от президента страны обратить внимание на их трудности и сохранить упрощенную систему налогообложения.

Кроме этого, указывается, что предприниматели прошли по улицам Шелковичной и Лютеранской, гудя и крича «регистрируй» (указанные законопроекты). Затем, они начали митинг у офиса Зеленского. Остановка во время протестной акции была спокойной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по состоянию на 1 ноября задолженность по выплате заработной платы на Украине составила свыше 4 млрд гривен (примерно $150 млн).