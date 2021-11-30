Кемерово, , 13:17 — REGNUM В кузбасской шахте «Листвяжная» в настоящее время ведётся бурение трех скважин с поверхности для последующей подачи инертных газов. Обследовано 36 километров горных выработок. К реагированию привлечено 174 человека и 25 ед. техники. Об этом было сказано во время заседания оперштаба по ликвидации последствий аварии на шахте в Кемеровской области, которое провёл врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Поисково-спасательная операция на шахте «Листвяжная» Ako.ru

Уточняется, что в оказании помощи семьям погибших и пострадавших задействованы 49 психологов, из них от МЧС России — 28. Психологическая помощь оказана в 168 случаях, а на действующую горячую линию поступило более 630 обращений.

Отметим, что в заседании приняли участие представители правительства Кузбасса и структур, задействованных в работах.