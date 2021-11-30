София, 30 ноября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s окончательно подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Болгарии на мировых фондовых рынках на уровне BBB/A2. Об этом 30 ноября со ссылкой на министерство финансов Болгарии сообщило Болгарское радио.

Globes.co.il Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P)

По заключению аналитиков, официальной Софии удалось стабилизировать инфляцию и реализовать сразу несколько программ поддержки предприятий крупного и среднего бизнеса, что свидетельствует о способности действующих болгарских властей эффективно преодолевать экономические трудности.

«Практически полностью восстановлен внутренний спрос, а освоение новых средств Евросоюза превышают все ожидания экономического роста Болгарии, — говорится в заявлении S&P. — Уже в начале 2022-го года бюджетный дефицит в стране будет снижаться, и это позволит Софии заявить о себе как о достойном субъекты рыночных отношений».

Напомним, ранее Европейское статистическое агентство (Eurostat) внесло Болгарию, наряду с Румынией и Грецией, в тройку самых бедных стран ЕС. По некоторым данным, около 80% болгар сегодня не могут оплатить коммунальные счета и не располагают средствами для приобретения качественных продуктов питания.