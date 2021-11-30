Кострома, , 13:34 — REGNUM В Костроме баннер о благоустройстве дороги поставили в лужи и ямы. Об этом сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта.

. Костррома Мясницкая Баннер 29.11.2021

Речь идёт об улице Мясницкой, её длина составляет 1,4 километра. В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рабочие отремонтировали 800 метров улицы. Однако ещё 310 метров дороги, пролегающей между частными домами, в нацпроект не вошли. Именно на этом участке и появилась табличка. Ситуация вызвала закономерное негодование горожан:

«Костромичи давно шутили, что эту улицу из-за ям и колдобин можно использовать как декорацию к фильмам про войну. Горожане просят завершить ремонт или хотя бы убрать информационный стенд. Сейчас он выглядит как насмешка над проектом, который действительно повышает безопасность дорожного движения» , — прокомментировал ситуацию сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Зайфиди .

Баннер уже переставили на заасфальтированный участок дороги. Администрация Костромы пообещала общественникам включить «убитый» отрезок улицы в план по ремонту на 2022 — 2023 годы.

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