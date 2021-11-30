В Костроме баннер о завершенном ремонте дороги поставили около луж и ям
Кострома, 30 ноября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В Костроме баннер о благоустройстве дороги поставили в лужи и ямы. Об этом сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта.
. Костррома Мясницкая Баннер 29.11.2021
Речь идёт об улице Мясницкой, её длина составляет 1,4 километра. В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рабочие отремонтировали 800 метров улицы. Однако ещё 310 метров дороги, пролегающей между частными домами, в нацпроект не вошли. Именно на этом участке и появилась табличка. Ситуация вызвала закономерное негодование горожан:
«Костромичи давно шутили, что эту улицу из-за ям и колдобин можно использовать как декорацию к фильмам про войну. Горожане просят завершить ремонт или хотя бы убрать информационный стенд. Сейчас он выглядит как насмешка над проектом, который действительно повышает безопасность дорожного движения», —прокомментировал ситуацию сопредседатель регионального штаба ОНФ ПавелЗайфиди.
Баннер уже переставили на заасфальтированный участок дороги. Администрация Костромы пообещала общественникам включить «убитый» отрезок улицы в план по ремонту на 2022 — 2023 годы.