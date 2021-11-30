Самара, , 13:17 — REGNUM Сотрудников полиции заподозрили в совершении коррупционных преступлений в Самарской области. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Борец с сицилийской мафией и коррупцией в высших эшелонах власти комиссар Каттани Цитата из х/ф «Спрут». реж. Серхио Сильва. 1984. Италия

По версии следствия, в ноябре текущего года командир взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД РФ по городу Новокуйбышевску выступил в качестве посредника и получил от мужчины 30 тысяч рублей.

«Незаконное денежное вознаграждение предназначалось для последующей передачи инспектору дорожно-патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения за непринятие мер по привлечению взяткодателя к административной ответственности за совершенное им правонарушение в сфере обеспечения безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что сотрудники УФСБ РФ по региону пресекли преступные действия подозреваемых.

По данному факту в отношении полицейских было возбуждено уголовное дело по признакам посредничество во взяточничестве и покушения на получение взятки. Подозреваемые задержаны.

«Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Управлением ФСБ России по Самарской области», — сообщает пресс-служба.

Помимо этого, руководство ГУ МВД РФ по региону назначило проведение служебной проверки, полицейские отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Если их вина будет доказана, то они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.