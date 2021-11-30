Санкт-Петербург, , 13:28 — REGNUM Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Санкт-Петербурга выдал градостроительный план (ГДП) для реконструкции наземного вестибюля станции «Фрунзенская» на второй («синей») ветке петербургского метрополитена. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Метро Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно проекту реконструкции, типовой советский вестибюль, спроектированный в начале 1960-х годов, полностью переделают. Наземный вестибюль станции будет увеличен в высоту до семи этажей (28 метров), также появятся два подземных уровня. На них и двух верхних этажах будут размещаться инфраструктурные объекты, а на трех оставшихся — Единый диспетчерский центр метро.

Напомним, в начале осени текущего года эскиз вестибюля рассматривал Градостроительный совет города, за него проголосовали только три человека, 15 — против. После чего проект отправили на доработку.

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