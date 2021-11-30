Санкт-Петербург, 30 ноября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Санкт-Петербурга выдал градостроительный план (ГДП) для реконструкции наземного вестибюля станции «Фрунзенская» на второй («синей») ветке петербургского метрополитена. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро

Согласно проекту реконструкции, типовой советский вестибюль, спроектированный в начале 1960-х годов, полностью переделают. Наземный вестибюль станции будет увеличен в высоту до семи этажей (28 метров), также появятся два подземных уровня. На них и двух верхних этажах будут размещаться инфраструктурные объекты, а на трех оставшихся — Единый диспетчерский центр метро.

Напомним, в начале осени текущего года эскиз вестибюля рассматривал Градостроительный совет города, за него проголосовали только три человека, 15 — против. После чего проект отправили на доработку.