30 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление посла Германии в Киеве Анки Фельдхузен, которая предрекла России «огромные потери» в случае нападения на Украину.

Оксана Переможенко, , 15:20 — REGNUM Посол Германии в Киеве Анка Фельдхузен предрекла России огромные потери в случае нападения на Украину. Об этом она рассказала в интервью «Интерфакс-Украина».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Есть ли у России такие намерения (напасть на Украину. — О. П.), я тоже не могу вам сказать. Но украинские войска сегодня гораздо сильнее, чем в 2014 году. Россия понесла бы огромные потери…» — сказала дипломат.

Заявление обсудили читатели издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многих возмутил тот факт, что посол Германии угрожает России.

«Отключатся от газа назло Путину?» — отреагировал Саша С.

«Не стоит расценивать заявление госпожи посла как официальное мнение государства», — призвал Виктор К.

«Ждут Россию ещё раз в гости?» — поинтересовался Евгений Б.

«А самим так хочется, чтобы Украина напала на РФ…» — добавила Елена К.

«Забыли уже всё, надо напомнить», — пишет Людмила А.

«Сказала послица Германии на Украине. А когда она будет в Германии, то ее слова будут очень сильно отличаться от этих», — считает Сергей С.

Анка Фельдхузен Mtu.gov.ua

«Эта нация в отношении России должна навечно заткнуться в тряпочку и даже не выглядывать…» — написал Александр С.

«Ну что же они себя совсем не берегут», — с сарказмом отреагировал Руслан С.

«На Украину уже нападать не нужно. Она и так разбита на голову, причём от своих», — добавил Юрий.

«Эти альтернативно одаренные правда не понимают, что уж если Россия решит наказать Украину, то она точно не будет думать ни о каких «потерях»?» — задался вопросом Valentin P.

«Что характерно, не боится опять читать на Рейхстаге русские надписи!!!» — иронизирует Александр Ц.

«Т. е. если не вторгнутся — пригрозили большими прибылями?» — шутит George C.

«Германии вообще молчать нужно по поводу вторжения…» — отметил Oleg S.

«Т. е. это они… так уговаривают не заступаться за ЛДНР, если украм таки дадут команду из Вашингтона?..» — задалась вопросом Olga Svaytoslavovna.

«Да-да… Пусть это скажут, когда потоки газа пойдут в Азию… Пусть их греют солнечные панели зимой в — 20…» — пише Игорь А.

«В последний раз, когда Германия грозила России, мой дед пешком до Берлина дошёл!» — добавил Вадим К.

«Кайфово, наверное, угрожать за какое-то действие, когда знаешь, что этого действия не будет. А потом гордый такой ходишь, типа ты всё порешал», — смеется Виталий В.

Вермахт в России. 1941

«Усатый Адольф тоже грозился! И где он?» — напомнил Олег З.

«Каждый западный клоун обещает России потери уже который год, только ни один из них не говорит, что сама Европа теряет куда больше, чем Россия», — написал Alex E.

«Что, трубу СП-2, которая проложена в европейской части Балтийского моря, на металлолом порежут? Так понятное дело: сейчас с металлоломом напряг, цены растут», — иронизирует Людмила З.

«А Дедушка Мороз уже на пороге… Ну-ну…» — добавила Елена А.

«Это ещё большой вопрос, кто больше пострадает. Газ перекроют, и хана Германии со всей Европой! Штаты только и ждут, когда конкуренты разорятся и сдохнут», — подытожила Марина Р.