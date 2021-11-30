Ярославль, 30 ноября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Алексей Малютин обратился к врио губернатора области Михаилу Евраеву и ио прокурора области Дмитрию Чумаку с просьбой разобраться с планируемым отчуждением Центрального рынка в Ярославле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вывеска Центрального рынка

Как ранее сообщало ИА REGNUM, принадлежащее мэрии АО «Центр» планирует заключить инвестсоглашение, по которому имущественный комплекс в центре Ярославля перейдёт в частную собственность.

В своём обращении депутат указал, что рынок — последний дорогостоящий актив Ярославля. Алексей Малютин (работавший ранее ио мэра Ярославля) считает, что схема отчуждения центрального рынка противоречит интересам города. В качестве первого аргумента он вспомнил другую «громкую» продажу городского имущества.

«Инвестиционное соглашение, которое является предметом торгов полностью и в целом повторяет порядок и условия продажи троллейбусного депо на улице Городской вал. Сделка по продаже депо ухудшила решение органами городского самоуправления вопроса местного значения», — пишет Малютин.

Депутат настаивает, что сделка готовится под конкретного покупателя. Алексей Малютин упоминает, что продавать рынок собираются на конкурсе за один месяц. Потенциальному инвестору необходимо собрать и предоставить все документы, включая концепцию развития и детальную смету с учётом того, что ряд зданий являются памятниками и входят в особо охраняемую зону Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Менее чем за месяц претендент должен изучить все характеристиками Имущественного комплекса (собрать техпланы, регламентирующие документы, провести осмотры, оценить техническое состояние, замеры и т.д.). Проработать свою бизнес-концепцию, а далее изучить все требования, предъявляемые к вышеуказанным объектам культурного наследия, что и в каком объеме возможно и необходимо сделать. Далее подготовить, пусть не в полном объеме, но проектную документацию и на ее основе уже возможно выполнить детальную смету, на не менее чем 400 миллионов рублей. Полагаю, что за один месяц это можно сделать, только если хозяйствующий субъект знает о конкурсе, его условиях, имеет все эти документы и уже несколько месяцев работает со специалистами над концепцией, бизнес-планом, и детальной сметой», — говорит Малютин.

Условия конкурса, по мнению депутата, наносят ущерб интересам городского бюджета.

«Обстоятельства, при которых планируется реализовать имущественный комплекс Центрального рынка, указывают на ограничения конкуренции, на то, что условия сделки готовились под определенного хозяйствующего субъекта, известного заранее, на то, что авторы плана реализации имущества не ставят цели обеспечить открытость и возможность участия широкого круга претендентов, что в итоге позволить получить действительно рыночную стоимость объекта в условиях конкурентного торга. В результате город Ярославль не получит реальной стоимости уникального и коммерчески привлекательного актива», — пишет Малютин.

В связи со всем этим Алексей Малютин просит Михаила Евраева вмешаться и приостановить реализацию имущественного комплекса Центрального рынка, изыскать другие возможности продажи, например, на аукционе, а так же провести детальную проверку конкурсной документации и обязать мэра города обеспечить широкое информирование для бизнеса о предстоящих торгах.

Врио прокурора Ярославской области Дмитрия Чумака депутат просит изучить все детали сделки и принять меры прокурорского реагирования.