Губернатора и прокурора просят остановить отчуждение рынка в Ярославле
Ярославль, 30 ноября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Алексей Малютин обратился к врио губернатора области Михаилу Евраеву и ио прокурора области Дмитрию Чумаку с просьбой разобраться с планируемым отчуждением Центрального рынка в Ярославле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, принадлежащее мэрии АО «Центр» планирует заключить инвестсоглашение, по которому имущественный комплекс в центре Ярославля перейдёт в частную собственность.
В своём обращении депутат указал, что рынок — последний дорогостоящий актив Ярославля. Алексей Малютин (работавший ранее ио мэра Ярославля) считает, что схема отчуждения центрального рынка противоречит интересам города. В качестве первого аргумента он вспомнил другую «громкую» продажу городского имущества.
Депутат настаивает, что сделка готовится под конкретного покупателя. Алексей Малютин упоминает, что продавать рынок собираются на конкурсе за один месяц. Потенциальному инвестору необходимо собрать и предоставить все документы, включая концепцию развития и детальную смету с учётом того, что ряд зданий являются памятниками и входят в особо охраняемую зону Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Условия конкурса, по мнению депутата, наносят ущерб интересам городского бюджета.
В связи со всем этим Алексей Малютин просит Михаила Евраева вмешаться и приостановить реализацию имущественного комплекса Центрального рынка, изыскать другие возможности продажи, например, на аукционе, а так же провести детальную проверку конкурсной документации и обязать мэра города обеспечить широкое информирование для бизнеса о предстоящих торгах.
Врио прокурора Ярославской области Дмитрия Чумака депутат просит изучить все детали сделки и принять меры прокурорского реагирования.