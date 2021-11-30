Пенза, 30 ноября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. В Пензенской области утвердили перечень вакантных должностей в рамках программы «Земский учитель» на 2022 год. По информации пресс-службы регионального минобразования, прибывшие на работу в сельские населенные пункты педагоги могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 1 млн рублей.

Евгений Кацман. Сельский учитель

Прием документов начнется с 10 января 2022 года и продлится до 15 апреля 2022 года. В перечень вакантных должностей вошли: учитель математики в школе №3 рабочего поселка Земетчино, учитель физики в школе №1 города Сердобска и учитель русского языка в школе села Вазерки Бессоновского района.

Каждый педагог вправе расходовать денежные средства по своему личному усмотрению, без предоставления отчетной документации.

Учитель на момент подачи документов должен быть не старше 55 лет, готовый в течение пяти лет отработать на основном месте трудоустройства с объемом нагрузки не менее 18 часов за неделю за заставку зарплаты.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области к работе в образовательных учреждениях в новом учебном году приступили 214 молодых специалистов. Молодым учителям начисляют ежемесячную денежную выплату в размере 35% от должностного оклада до достижения ими 30-летнего возраста.

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