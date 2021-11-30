Кишинёв, 30 ноября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Молдавии необходимо повысить пенсионный возраст для граждан. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду, отвечая на вопросы во время визита в город Единец.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

Она прокомментировала внесённый на рассмотрение в парламент республики законопроект о повышении пенсионного возраста для всех до 63 лет.

«Самая большая проблема на сегодня — это соотношение пенсионеров к числу работников. Мало тех, кто работает. Это значит, что тот, кто работает сегодня, должен, кроме налогов, платить за пенсию тем, кто работал, но, к сожалению, деньги исчезли, и мы знаем как», — сказала Санду.

Президент также критически высказалась о том, что её предшественник на посту главы государства, председатель Партии Социалистов Игорь Додон отменил повышение пенсионного возраста. По её мнению, это решение было «попушистким».

Напомним в Молдавии в 2016 году, выполняя требования Международного валютного фонда, повысили до 63 лет. В декабре 2020 года тогдашний президент республики, председатель Партии социалистов Игорь Додон перед истечением президентских полномочий снизил пенсионный возраст для мужчин до 62 лет, а для женщин — до 57 лет.