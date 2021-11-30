Пермь, 30 ноября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Перми полиция выявила нелегально работающее предприятие по производству стеклоомывающей жидкости, содержащий ядовитый метиловый спирт. Изъято более 200 тысяч литров опасного товара. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

59.мвд.рф Выявленная стеклоомывающая жидкость с метанолом

Завод располагался в складском помещении на территории промышленной зоны города. «Изъято несколько цистерн со спиртом и более 170 тысяч литров стеклоомывателя, в составе которого полицейскими экспертами обнаружен не заявленный на этикетке товара метанол», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские выявили и один из каналов распространения опасной продукции. На окраине Перми обнаружен торговый объект с крупной партией стеклоомывающей жидкости. Изъято свыше 30 тысяч литров опасного товара.

«Полицейскими продолжаются мероприятия по изъятию незаконно произведенной продукции из торговых предприятий», — сказала Ирина Волк.

Напомним, использование метанола для производства автохимии запрещено законом. Вдыхание паров метанола приводит к отравлению.