Вашингтон, 30 ноября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В предоставлении исключения в выполнении бойцами Национальной гвардии Оклахомы требования об обязательном прохождении всеми американскими военнослужащими вакцинации от COVID-19 отказал губернатору штата Кевину Ститту глава Пентагона Ллойд Остин. Об этом 29 ноября сообщила газета Military Times.

Chicagobusiness.com Пентагон

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При этом, как указывает издание, министр обороны США в своем ответе губернатору не стал уточнять, каким образом возглавляемое им ведомство собирается обеспечить выполнение своего требования об обязательных прививках, а также меры, которые оно готово принять в отношении отказавшихся от таковых.

Также отмечается, что Остин в послании высказал предположение о том, что отказавшиеся от вакцинации бойцы Нацгвардии могут быть лишены федерального статуса и это в будущем может сказаться на размере полагающихся им выплат и получении других выгод.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа глава Пентагона Ллойд Остин распорядился начать обязательную вакцинацию от COVID-19 в рядах ВС США.