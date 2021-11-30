Стокгольм, 30 ноября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Сегодня, 30 ноября, пройдут официальные мероприятия по передачи власти в Королевстве Швеция в связи с вступлением в должность членов нового правительства. Об этом передает телеканал SVT.

Дарья Драй ИА REGNUM Сила Швеции

Журналисты отмечают, что несмотря на драматические события последних дней, политическая система Швеции еще раз доказала, что ее демократический строй жизнеспособен и может преодолевать даже самые трудные кризисы.

Часть мероприятий — программная речь премьер-министра страны Магдалены Андерссон, ее объявление состава нового кабинета министров — уже состоялась.

Через два часа, в 15:00 по Москве, новое правительство официально приступит к исполнению своих обязанностей после проведения традиционного заседания кабинета министров под председательством главы государства короля Карла XVI Густава в Королевском дворце (Стокгольм). До этого времени формально действующим премьер-министром Швеции считается Стефан Лёвен.