В Швеции готовятся к передаче власти новому правительству
Стокгольм, 30 ноября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Сегодня, 30 ноября, пройдут официальные мероприятия по передачи власти в Королевстве Швеция в связи с вступлением в должность членов нового правительства. Об этом передает телеканал SVT.
Журналисты отмечают, что несмотря на драматические события последних дней, политическая система Швеции еще раз доказала, что ее демократический строй жизнеспособен и может преодолевать даже самые трудные кризисы.
Часть мероприятий — программная речь премьер-министра страны Магдалены Андерссон, ее объявление состава нового кабинета министров — уже состоялась.
Через два часа, в 15:00 по Москве, новое правительство официально приступит к исполнению своих обязанностей после проведения традиционного заседания кабинета министров под председательством главы государства короля Карла XVI Густава в Королевском дворце (Стокгольм). До этого времени формально действующим премьер-министром Швеции считается Стефан Лёвен.