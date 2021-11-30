Грозный, 30 ноября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Чечне завершено исполнение программы ликвидации ветхого жилья. Задание для региона, рассчитанное до 2024 года, выполнено на три года раньше. Об этом сообщил 30 ноября глава республики Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы Ветхого Жилья

«Мы досрочно завершили программу по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Она была рассчитана до 2024 года. Благодаря слаженной работе мы опередили намеченные сроки аж на три года!» — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети Instagram.

Кадыров поблагодарил строителей, назвав результаты их ударного труда за последние годы грандиозными. По словам главы Чечни, в регионе расселено 120 многоквартирных домов. Получили новые квартиры 3,46 тыс. человек. В планах властей Чечни в ближайшие годы переселить 22 тыс. человек, проживающих в 664 аварийных домах.