Казань, , 13:36 — REGNUM В Татарии календарная зима начнется с сильной гололедицы и порывами ветра до 21 м/с. Соответствующий прогноз на 1 декабря составлен специалистами республиканского Гидрометцентра.

Гололед Dtp-online-news.ru

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На территории Татарии в ночь на 1 декабря местами ожидается сильный ветер порывами 16−21 м/с. В течение суток на отдельных участках дорог вероятна сильная гололедица, температура воздуха будет колебаться от —2 до +3 градусов. Пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря в Башкирии ожидается гололед, порывы ветра могут достигать 21 м/с, на дорогах гололедица. Температура воздуха в регионе ночью может опуститься до — 7 °C, днем может потеплеть до +5°С. На автотрассах ожидается ухудшение видимости в осадках до одного километра.

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