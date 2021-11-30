Варшава, 30 ноября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 30 ноября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 19 074 новых случая заражений коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 526 человек, у 376 из которых были сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии в Польше подтвержден в общей сложности 3 540 061 случай заражения коронавирусом, количество умерших в стране с диагнозом COVID-19 достигло 83 583.

В больницах по состоянию на 30 ноября находятся 21 172 пациента с COVID-19. Из них 1 825 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса. Пик заболеваемости ожидают на конец ноября — начало декабря текущего года.