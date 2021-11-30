Тюмень, 30 ноября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Тюменской области индекс промышленного производства за январь-октябрь 2021 года вырос на 7,3% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Промышленность

Промышленный рост в регионе в основном обеспечен развитием обрабатывающих производств — рост на 14,5%. По этому показателю Тюменская область занимает 13 место среди 85 субъектов Российской Федерации.

«Поступательный рост промышленного производства в регионе свидетельствует об эффективности нашей экономической политики. Меры по поддержке бизнеса, принимаемые региональным правительством, дают позитивные результаты», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе правительство Тюменской области отчитывалось о росте индекса промышленного производства вырос на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.