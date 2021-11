Лондон, , 15:37 — REGNUM Композиция Easy On Me певицы Адель возглавила чарт Billboard Hot 100. Об этом 30 ноября пишет Billboard.

Певица Адель Скриншот с YouTube

За неделю (с 19 по 25 ноября) трек Easy On Me прослушали 93,2 млн раз на радио трансляциях и 37,5 млн раз — на цифровых площадках. Помимо этой композиции в чарт вошли все остальные 11 песен из нового альбома артистки под названием «30». Наименее популярная песня Love Is a Game заняла 56 строчку рейтинга.

ИА REGNUM напоминает, что премьера «30» состоялась 19 ноября 2021 года. Альбом стал первой выпущенной пластинкой Адель за последние шесть лет.

