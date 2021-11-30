Лондон, 30 ноября 2021, 15:37 — REGNUM Композиция Easy On Me певицы Адель возглавила чарт Billboard Hot 100. Об этом 30 ноября пишет Billboard.
За неделю (с 19 по 25 ноября) трек Easy On Me прослушали 93,2 млн раз на радио трансляциях и 37,5 млн раз — на цифровых площадках. Помимо этой композиции в чарт вошли все остальные 11 песен из нового альбома артистки под названием «30». Наименее популярная песня Love Is a Game заняла 56 строчку рейтинга.
ИА REGNUM напоминает, что премьера «30» состоялась 19 ноября 2021 года. Альбом стал первой выпущенной пластинкой Адель за последние шесть лет.
Читайте ранее в этом сюжете: «Я — вымирающий вид» — Адель о проблемах музыкальной индустрии