Москва, 30 ноября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Лучший новогодний подарок для мужчин — внимание и любовь второй половины. Об этом мечтают 19% опрошенных, причем холостые мужчины чаще женатых 25% против 16%, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Photo-Mix Подарки к Новому году

На втором месте — гаджет, его хотят получить 8% мужчин, на третьем месте — ювелирные украшения или деньги (по 4%). Получить в подарок на Новый года одежду, что-то вкусное или ждут сюрпризов по 3% мужчин.

Самое заветное новогоднее желание у женщин — украшения, о них мечтают 10% женщин. 8% ждут от второй половины новый гаджет, 7% — туристическую путёвку, ещё 7% — хорошие духи. Обрадовались бы сюрпризам 6% женщин, деньгам — 5%, одежде — 3%, автомобилю — 2%.

Опрос проведен 15−24 ноября 2021 года. Опрошены 3000 граждан РФ старше 18 лет в 547 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогоднюю ночь с 2021 на 2022 года не собираются смотреть праздничные огоньки 40% жителей РФ.

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