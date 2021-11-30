Москва, , 12:53 — REGNUM Производственные мощности РФ позволяют удовлетворить спрос на отечественную вычислительную технику для госсектора. Об этом ИА REGNUM 30 ноября заявили в пресс-службе Минпромторга РФ. Отмечается, что, в основном, это вычислительная техника на базе иностранных процессоров, но разработанная и собранная в России.

Процессор

В Минпромторге подчеркнули, что задачей является масштабный переход на российские процессоры. Их производители заявили объемы возможных поставок на 2022 год до 2 млн процессоров.

По мнению специалистов Минпромторга РФ, подспорьем для отечественных производителей вычислительной техники стал запрет правительством РФ закупок иностранных компьютеров для государственных нужд. Внедрению российской техники будет способствовать появление широкого спектра программного обеспечения. Работу в этом направлении Минпромторг ведёт с Минцифры России.

В министерстве сообщили о разработке мер по обеспечению безусловного преимущества компьютеров на российских процессорах при госсзакупках. Предполагается, что при соответствии характеристик вычислительной техники на российских процессорах требованиям госзаказчика, допуск на конкурс иностранной продукции будет запрещен.

Если вычислительная техника с российскими процессорами не соответствует требованиям заказчика, приоритет будет отдаваться российской вычислительной технике на иностранных процессорах, а заявки с иностранной продукцией не будут допускаться. Иностранные компьютеры будут допускаться на торги только если не заявлена вычислительная техника первого или второго типа, уточнили в пресс-службе.

Предполагаемая дата введения этих мер не называется.