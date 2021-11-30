Бухарест, , 12:52 — REGNUM Официальный Бухарест рассматривает возможность увеличения контингента вооруженных сил США на румынской территории. Об этом 30 ноября со ссылкой на министра обороны нового правительства Румынии Василе Дынку сообщило Бухарестское телевидение.

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Как ожидается, уже до конца нынешнего года румынские власти предоставят Пентагону мандат на размещение отдельных подразделений американской армии на военных базах этой страны, а также гарантируют возможность использования военных полигонов Румынии для проведения соответствующих маневров.

«Мы намерены в полном масштабе реализовать программу сотрудничества с Вашингтоном в сфере обороны», — заявил В. Дынку. Сколько именно солдат и офицеров армии США дополнительно прибудут в Румынию, не сообщается.

В настоящее время в Румынии постоянную службу несут около 1100 американских военнослужащих. Ранее Бухарест объявил о намерении расширить военные контакты с США в рамках Североатлантического альянса.