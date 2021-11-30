Джакарта, 30 ноября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Управление здравоохранения в Джакарте планирует подготовить школы для вакцинации против коронавируса детей в возрасте 6−11 лет, сообщает CNN Indonesia.

Department of Foreign Affairs and Trade Индонезийские дети

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«Школы — одно из потенциальных мест для предоставления услуг по вакцинации детей в возрасте 6−11 лет», — говорится в заявлении управления здравоохранения Джакарты.

В Индонезии настоятельно призывают родителей без колебаний вакцинировать своих детей.

Правительство Джакарты намерено привить от коронавируса 900 тысяч детей в возрасте 6−11 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что запасов риса в стране хватит до конца 2021 года.