Луганск, 30 ноября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Последствия обстрела населенного пункта Николаевка со стороны украинских силовиков зафиксировали представители Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом 29 ноября сообщает представительство ЛНР в СЦКК.

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

«Представительством ЛНР в СЦКК проводится фиксация в н.п. Николаевка последствий нарушений режима прекращения огня 29 ноября 2021 г. со стороны вооруженных формирований Украины с применением минометов», — говорится в сообщении.

Помимо того, уточняется, что в результате обстрела получил значительные повреждения двухквартирный жилой дом и разрушены хозяйственные постройки по адресу — квартал Юбилейный, дом 5а.

Кроме того, добавляется, что также имеются множественные повреждения остекления на двух этажах в многоквартирных жилых домах по адресам — квартал Юбилейный, дом 7 и дом 10.

«Более детальная информация уточняется», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские силовики за последние сутки три раза нарушили режим перемирия на территории ЛНР.