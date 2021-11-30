Пхеньян, 30 ноября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Ли Сон Гвон направил 29 ноября поздравительную телеграмму министру иностранных дел и эмигрантов Палестины Лияду Аль Малики. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг КНДР

Согласно опубликованным данным, в телеграмме представитель Северной Кореи поздравил с Международным днём солидарности с палестинским народом, а также пожелал ещё больших успехов в справедливой борьбе палестинского народа за достижение свободы, независимости и права на самоопределение.

Как собщало ИА REGNUM, Северная Корея получит через международный механизм COVAX 4,7 млн доз вакцины британо-шведской компании AstraZeneca.

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