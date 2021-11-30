Стокгольм, , 12:53 — REGNUM 30 ноября риксдаг Швеции провел пленарное заседание, чтобы послушать программную речь новоизбранного премьер-министра страны Магдалены Андерссон. В ходе своего выступления глава нового кабинета министров сделала особый акцент на то, что ее правительство усилит работу по демократическому развитию Швеции, передает телеканал SVT.

Стокгольм, Швеция

«Демократия — это и есть мы. Мы те, кто живем в Швеции, работаем, воспитываем новые поколения. Мы должны помнить об этом, когда встречаемся друг с другом в нашей повседневной жизни. Я хочу, чтобы мы уважительно общались друг с другом. Мы все вместе работаем на то, чтобы Швеция процветала!» — заявила Андерссон.

«Борьба за демократию, за человеческое достоинство, за уважение, за способность всех людей влиять на их повседневную жизнь и наше общее общество, никогда не заканчивается, она никогда не прекращается», — подчеркнула премьер-министр страны.

Напомним, что 30 ноября в Швеции состоится официальная передача власти новому правительству.

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