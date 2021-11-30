Москва, 30 ноября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Москва продолжит взаимодействовать с Тбилиси по вопросам предотвращения инцидентов в регионе, несмотря на отказ грузинской стороны участвовать в формате «3 + 3». Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации России Григорий Карасин на встрече с послом Швейцарии в РФ Кристиной Марти Ланг.

President.gospmr.ru Григорий Карасин

Стороны обсудили российско-грузинские отношения, так как Швейцария выступает посредником между двумя государствами после разрыва дипломатических отношений Тбилиси с Москвой.

«Вызывает сожаление отказ Тбилиси участвовать в установочной встрече регионального консультативного механизма «3+3». При этом мы готовы обсуждать все проблемные вопросы и искать объединяющие темы», — заявил Карасин.

Он добавил, что российская сторона готова развивать экономические и гуманитарные отношения, несмотря на то, что между двумя странами возникают противоречия.

Напомним, инициативу создать формат «3+3» выдвинули Анкара и Баку. Формат предполагает участие России, Турции, Ирана, Азербайджана, Армении и Грузии в вопросах по урегулированию ситуации в Закавказье. В Тбилиси неоднократно заявили, что не будут участвовать в этой инициативе.